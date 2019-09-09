RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2344234523462347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34

У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:30

  cdj2 написав:У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...

Постоянно снимаю ощад, приват - ни копейки лишней не сняло (да их лишних и не быаает потому как снимаю в ноль). Мигрировал с депозитки.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2894
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2344234523462347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, Nighthawk і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.