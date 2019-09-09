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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34
У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:30
Додано: Вів 10 вер, 2019 06:45
Значит я везучий. Новый пластик давали?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:34
КАнеШнА. Без нового пластика на всеКАРТА не переводят. Торбите поддержку - что за нах
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