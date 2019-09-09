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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34
У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:30
cdj2 написав:
У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...
Постоянно снимаю ощад, приват - ни копейки лишней не сняло (да их лишних и не быаает потому как снимаю в ноль). Мигрировал с депозитки.
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Flamingo
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Додано: Вів 10 вер, 2019 06:45
Flamingo написав: cdj2 написав:
У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...
Постоянно снимаю ощад, приват - ни копейки лишней не сняло (да их лишних и не быаает потому как снимаю в ноль). Мигрировал с депозитки.
Значит я везучий. Новый пластик давали?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:34
cdj2 написав: Flamingo написав: cdj2 написав:
У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...
Постоянно снимаю ощад, приват - ни копейки лишней не сняло (да их лишних и не быаает потому как снимаю в ноль). Мигрировал с депозитки.
Значит я везучий. Новый пластик давали?
КАнеШнА. Без нового пластика на всеКАРТА не переводят. Торбите поддержку - что за нах
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Flamingo
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:10
ksv написав:
Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял.
Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
никаких проблем с ликвидностью нет. Регламент переводов до 3 банковских дней регулируется Инструкцией о межбанковских переводах
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PUMB
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