Додано: Пон 09 вер, 2019 20:34

У тех кто мигрировал на всекарту с другого пакета, комиссию сдирало за банкомат? Что-то у меня действительность с тарифами не сходится на 0.5%+5 грн...

Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9