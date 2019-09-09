ksv написав:Никто не знает в банке проблемы с ликвидностью не намечаются? Сегодня утром через ПУМБ Online сделал 2 перевода по 1т.грн на карты Приват, так денег в Привате до сих пор нет и службе поддержки ПУМБ мне начинают рассказывать про какие-то 3 дня. В истории платежей этих мои переводы не отображены вообще. В службе поддержки ПУМБ мне говорят что они появятся только после того, как их примет банк-получателя. По большому счету я и доказать то сейчас никак не могу что их осуществлял. Все это мне напоминает ситации перед вводом ВА, а у меня депозитов в банке больше суммы ФГВ и вот сижу и не знаю что думать
никаких проблем с ликвидностью нет. Регламент переводов до 3 банковских дней регулируется Инструкцией о межбанковских переводах
gonzo написав:Представителю и не только, у пумбы вообще как повышение лимита происходит? А то 25к налили, на текущие хватает конечно, но даже холодильник уже не любой купишь
-депозиты -штампы в загранке и тд ценятся?
лимит повышается в одностороннем порядке, если банк готов увеличить лимит - Вам поступит смс с уведомлением о повышении. Если есть необходимость в приобретении техники, например, то можете совершить покупку в кредит https://retail.pumb.ua/credit/loan_products
Небольшая история. Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое. У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту. Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?
Получил сегодня смс с левого номера, что моя карту в ПУМБе заблокировали. Телефон указан разблокировки указан не ПУМБовский. Ну, ок, думаю – попробую развлечься. Звоню з рабочего стационарного телефона, а это оказывается телефон НБУ в формате 044-…. Хм, это кто-то просто попутал телефоны при рассылке? И вместо их фейкового колл-центра, дал телефон НБУ? ))) Если да, то идиоты. P.S. У меня других объяснений нет