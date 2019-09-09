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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2345234623472348 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: Вів 10 вер, 2019 16:50 vano80 написав: Небольшая история.

Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.

У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.

Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя? Небольшая история.Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?



форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи. форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2335 З нами з: 19.07.11 Подякував: 790 раз. Подякували: 142 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 17:03 PUMB написав: vano80 написав: Небольшая история.

Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.

У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.

Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя? Небольшая история.Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?



форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи. форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи.



Спасибо. Вопрос не критичен, просто я понял так, что в субботу оформить карту в работающем отделении невозможно.

А девочек из колл-центра жалко, работа тяжелая Спасибо. Вопрос не критичен, просто я понял так, что в субботу оформить карту в работающем отделении невозможно.А девочек из колл-центра жалко, работа тяжелая vano80 Повідомлень: 1452 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 17:47 Re: ПУМБ Перевипустив Депозитку на Всекарту у зв'язку із закінченням терміну. Гарна панянка посміхалася, витягнула з заначки конвертик для всекарти. А там наліпочки з сердечками. Я розгублений Кочевник Повідомлень: 912 З нами з: 16.02.17 Подякував: 165 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2345234623472348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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