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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2345234623472348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:50

  vano80 написав:Небольшая история.
Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.
У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.
Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?


форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:03

  PUMB написав:
  vano80 написав:Небольшая история.
Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.
У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.
Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?


форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи.


Спасибо. Вопрос не критичен, просто я понял так, что в субботу оформить карту в работающем отделении невозможно.
А девочек из колл-центра жалко, работа тяжелая :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:47

Re: ПУМБ

Перевипустив Депозитку на Всекарту у зв'язку із закінченням терміну. Гарна панянка посміхалася, витягнула з заначки конвертик для всекарти. А там наліпочки з сердечками. Я розгублений
Кочевник
 
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