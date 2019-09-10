vano80 написав:Небольшая история. Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое. У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту. Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?
форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи.
vano80 написав:Небольшая история. Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое. У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту. Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?
форма для заказа карты указана для контакта с Вами, для ответа на возможные вопросы - консультация. Не все отделения работают в субботу, и поэтому можем предположить, с такой целью это и было сообщено Вам, по звонку назначается дата и время встречи в отделении. для проверки информации укажите, пож-та, в личные сообщения Ваш телефон, который Вы указывали в форме и на который получили звонок для назначения встречи.
Спасибо. Вопрос не критичен, просто я понял так, что в субботу оформить карту в работающем отделении невозможно. А девочек из колл-центра жалко, работа тяжелая
Кочевник написав:Перевипустив Депозитку на Всекарту у зв'язку із закінченням терміну. Гарна панянка посміхалася, витягнула з заначки конвертик для всекарти. А там наліпочки з сердечками. Я розгублений
Мадамський конвертик перепутали з жентельменським.
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