vano80 написав:

Небольшая история.Почитал я про всекарту и решил, а почему бы и не сделать себе. Был когда-то клиентом банка, банк как банк, очереди в отделениях были, на памяти, ну то такое.У нас же 21 век, закажу по интернету, вроде и возможность есть. Даю данные перезванивает девочка. И убеждает назначить встречу в отделении. И только не в субботу. И уже там оформлять карту.Но простите, девушка, зачем мне тогда заказывать в сети, если все равно надо чесать в рабочее время в отделение и там оформлять бумажки? Хорошо, вы популярный банк, и как и раньше, у вас не протолкнутся к менеджеру. Но почему в субботу нельзя?