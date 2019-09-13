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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2346234723482349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33

Re: ПУМБ

2XL написав:Так всё таки получить средства на всекарту и тут же отправить (все по р2р через приложение) нельзя, всегда овер? Получил карту и не пользуюсь
Можно
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:36

  2XL написав:Так всё таки получить средства на всекарту и тут же отправить (все по р2р через приложение) нельзя, всегда овер? Получил карту и не пользуюсь

Если обе операции через ПУМБ онлайн - без овера, без комиссии со сторны ПУМБа
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:42

Re: ПУМБ

Подскажите ещё, по всекарте, пожалуйста - платеж с неё по реквизитам без комиссии?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:19

Re: ПУМБ

Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в интернет-банкинге можно сформировать квитанцию о переводе с Всекарта на карту другого банка родным р2р?
Andrew75
 
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ПУМБ (23484)
14.09.2019 17:19
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