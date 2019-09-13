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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33
2XL написав:Так всё таки получить средства на всекарту и тут же отправить (все по р2р через приложение) нельзя, всегда овер? Получил карту и не пользуюсь
Можно
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:36
2XL написав:
Так всё таки получить средства на всекарту и тут же отправить (все по р2р через приложение) нельзя, всегда овер? Получил карту и не пользуюсь
Если обе операции через ПУМБ онлайн - без овера, без комиссии со сторны ПУМБа
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:42
Подскажите ещё, по всекарте, пожалуйста - платеж с неё по реквизитам без комиссии?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Суб 14 вер, 2019 16:19
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в интернет-банкинге можно сформировать квитанцию о переводе с Всекарта на карту другого банка родным р2р?
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Andrew75
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Додано: Суб 14 вер, 2019 17:00
2XL написав:
Подскажите ещё, по всекарте, пожалуйста - платеж с неё по реквизитам без комиссии?
0,5% від суми (мінімум 3 грн., максимум 500 грн.)
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Bosstone
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Додано: Суб 14 вер, 2019 17:04
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в интернет-банкинге можно сформировать квитанцию о переводе с Всекарта на карту другого банка родным р2р?
По ходу никак. Если переводить через аппликуху, то я делаю скриншот сразу после перевода со смарта и отправляю его "родственникам"
. Там видно полный номер карты получателя. Претензий от "родственников" пока не было - все быстро доходило.
Если скрин сразу не сделать - потом толком перевод нигде не найдешь - только в десктопе общею сумму
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Flamingo
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Додано: Суб 14 вер, 2019 17:28
Снятие и пополнение Свободного депозита проходит моментально в любое время? Неприятные нюансы присутствуют?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Суб 14 вер, 2019 17:36
2XL написав:
Снятие и пополнение Свободного депозита проходит моментально в любое время? Неприятные нюансы присутствуют?
Обычно да. Но как-то попал на "технические работы" - их обойти никак - пока не закончатся.
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Flamingo
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Додано: Суб 14 вер, 2019 17:39
2XL написав:
Снятие и пополнение Свободного депозита проходит моментально в любое время? Неприятные нюансы присутствуют?
Пока тьфу-тьфу-тьфу все работает моментально. Вплоть до того, что в отделении через планшет перекинули, и можно сразу в кассе снимать.
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oksana--61
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