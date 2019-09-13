Можно2XL написав:Так всё таки получить средства на всекарту и тут же отправить (все по р2р через приложение) нельзя, всегда овер? Получил карту и не пользуюсь
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33
Re: ПУМБ
Можно
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:36
Если обе операции через ПУМБ онлайн - без овера, без комиссии со сторны ПУМБа
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Додано: Суб 14 вер, 2019 14:42
Re: ПУМБ
Подскажите ещё, по всекарте, пожалуйста - платеж с неё по реквизитам без комиссии?
Размер имеет значение.
Додано: Суб 14 вер, 2019 16:19
Re: ПУМБ
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в интернет-банкинге можно сформировать квитанцию о переводе с Всекарта на карту другого банка родным р2р?
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:00
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:04
По ходу никак. Если переводить через аппликуху, то я делаю скриншот сразу после перевода со смарта и отправляю его "родственникам" . Там видно полный номер карты получателя. Претензий от "родственников" пока не было - все быстро доходило.
Если скрин сразу не сделать - потом толком перевод нигде не найдешь - только в десктопе общею сумму
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:28
Re: ПУМБ
Снятие и пополнение Свободного депозита проходит моментально в любое время? Неприятные нюансы присутствуют?
Размер имеет значение.
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:36
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:39
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:41
подскажите.
хотят мне пополнить карту
1.В реквизитах надо указать рахунок отрымувача 2620.... или IBAN ???
2.Призначення платежу: Переказ коштів на картковий рахунок ФИО ИНН, надо ли указывать карточный счёт 2620.... или номер карты?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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