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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2347234823492350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:48

Re: ПУМБ

1. До ноября работает и так, и так
2. Зачем счёт, если и так на счёт?

Зы: так карту хотят пополнить или счёт? На комиссию не влетите?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03

  qwe_ua написав:1. До ноября работает и так, и так
2. Зачем счёт, если и так на счёт?

Зы: так карту хотят пополнить или счёт? На комиссию не влетите?


это юрики хотят мне вернуть деньги за не оказанные услуги. попросили реквизиты.
я им дал номер карты - ВсеКарта.
сегодня позвонили с их бухг. и попросили полные реквизиты. МФО, счет, ЕДРПО.
Я им хочу дать счет привязанный к карте ВСЕкарта.
посмотрел в ИБ и нашел такие реквизиты

Реквізити для зарахування коштів у національній валюті (грн.) на картковий рахунок

Банк-отримувач ПУМБ Киев, МФО: 334851
Отримувач ФИО
ІПН/ЄДРПОУ 24... мой инн
Рахунок отримувача 2620........
IBAN UA77..........
Призначення платежу Переказ коштів на картковий рахунок
ФИО, ИНН

поэтому и спросил какой надо им указать счёт 2620 или IBAN???
И не будет ли мне потом комиссии, если деньги на карту зайдут через реквизиты???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 2347234823492350
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