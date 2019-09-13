1. До ноября работает и так, и так
2. Зачем счёт, если и так на счёт?
Зы: так карту хотят пополнить или счёт? На комиссию не влетите?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:48
Re: ПУМБ
1. До ноября работает и так, и так
2. Зачем счёт, если и так на счёт?
Зы: так карту хотят пополнить или счёт? На комиссию не влетите?
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:03
это юрики хотят мне вернуть деньги за не оказанные услуги. попросили реквизиты.
я им дал номер карты - ВсеКарта.
сегодня позвонили с их бухг. и попросили полные реквизиты. МФО, счет, ЕДРПО.
Я им хочу дать счет привязанный к карте ВСЕкарта.
посмотрел в ИБ и нашел такие реквизиты
Реквізити для зарахування коштів у національній валюті (грн.) на картковий рахунок
Банк-отримувач ПУМБ Киев, МФО: 334851
Отримувач ФИО
ІПН/ЄДРПОУ 24... мой инн
Рахунок отримувача 2620........
IBAN UA77..........
Призначення платежу Переказ коштів на картковий рахунок
ФИО, ИНН
поэтому и спросил какой надо им указать счёт 2620 или IBAN???
И не будет ли мне потом комиссии, если деньги на карту зайдут через реквизиты???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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