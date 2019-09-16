Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов
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Додано: Пон 16 вер, 2019 16:09
Re: ПУМБ
Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:21
выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.
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