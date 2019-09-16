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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2348234923502351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:09

Re: ПУМБ

Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:21

  nickvp написав:Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов


выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.
PUMB
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Повідомлень: 2339
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  #<1 ... 2348234923502351
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