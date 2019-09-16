Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов
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Додано: Пон 16 вер, 2019 16:09
Re: ПУМБ
Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:21
выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:26
Попробовал и не дает идти дальше первого шага из-зa недостаточности средств. Т.е. все же не бесплатно?
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:41
Re: ПУМБ
Этааа, святая простота или хитёр бобёр?
Бесплатно перевыпускается карта "по сроку" -- вот через 3 года приходите, а при "утере" -- платно, скорее всего по тарифам допки
И стоит задуматься, т.к. вполне возможно, шо мнгновенная допка за 15грн вполне вам подойдет. А её можно заказать ток через отделение. А мож вам и сам пластик не нужен? Счета без карт в ПУМБе работают, но через ПОС уже не расчитаетесь. А если помните все 16цифр но мона и р2р побаловаться.
Только если потеряшка может достаться врагу, то карту нужно заблокировать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:49
перевыпуск карты бесплатен. просьба отправить Ваше обращение в поддержку ПУМБ Online (справа конверт) или укажите в личные сообщения Ваш ИНН для проверки ситуации.
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