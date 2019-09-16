Додано: Вів 17 вер, 2019 12:23

Хотел на днях взять технику в кредит в фокстроте. Сидит в магазине ваш представитель и говорит, что кредит без переплат на 10мес, Только надо дополнительно оплачивать ежемесячно по 30грн в мес. для открытия и ведения счёта. Говорю, у меня уже есть счета и не один в банке и история не плохая. Говорю не надо мне эти дополнительные 30грн. Отказала. Та же история и в магазине Комфи и Эльдорадо(((До этого через свою знакомую оформлял покупки в Комфи без этих дополнительных услуг.Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке??? А то теряете клиентов, которые готовы вам оплачивать кредиты.