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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2349235023512352>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:09

Re: ПУМБ

Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:21

  nickvp написав:Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов


выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:26

  PUMB написав:
  nickvp написав:Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов


выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.


Попробовал и не дает идти дальше первого шага из-зa недостаточности средств. Т.е. все же не бесплатно?

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nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:41

Re: ПУМБ

  nickvp написав:Попробовал

Этааа, святая простота или хитёр бобёр? :lol:
Бесплатно перевыпускается карта "по сроку" -- вот через 3 года приходите, а при "утере" -- платно, скорее всего по тарифам допки
И стоит задуматься, т.к. вполне возможно, шо мнгновенная допка за 15грн вполне вам подойдет. А её можно заказать ток через отделение. А мож вам и сам пластик не нужен? Счета без карт в ПУМБе работают, но через ПОС уже не расчитаетесь. А если помните все 16цифр но мона и р2р побаловаться.
Только если потеряшка может достаться врагу, то карту нужно заблокировать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:49

  nickvp написав:
  PUMB написав:
  nickvp написав:Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу.
Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов


выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.


Попробовал и не дает идти дальше первого шага из-зa недостаточности средств. Т.е. все же не бесплатно?

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перевыпуск карты бесплатен. просьба отправить Ваше обращение в поддержку ПУМБ Online (справа конверт) или укажите в личные сообщения Ваш ИНН для проверки ситуации.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:46

По всеКарте есть реферальный бонус "пригласи друга"? Чёт мне казалось, что я читал где-то, что есть, а по факту ничего не вижу теперь похожего.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:08

  Esq написав:По всеКарте есть реферальный бонус "пригласи друга"? Чёт мне казалось, что я читал где-то, что есть, а по факту ничего не вижу теперь похожего.

такого бонуса нет
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:23

Хотел на днях взять технику в кредит в фокстроте. Сидит в магазине ваш представитель и говорит, что кредит без переплат на 10мес, Только надо дополнительно оплачивать ежемесячно по 30грн в мес. для открытия и ведения счёта. Говорю, у меня уже есть счета и не один в банке и история не плохая. Говорю не надо мне эти дополнительные 30грн. Отказала. Та же история и в магазине Комфи и Эльдорадо((( :twisted:
До этого через свою знакомую - (представителя пумб в магазине) оформлял покупки в Комфи без этих дополнительных услуг.
Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке??? А то теряете клиентов, которые готовы вам оплачивать кредиты. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:57

  Игорь Алексеевич написав:Хотел на днях взять технику в кредит в фокстроте. Сидит в магазине ваш представитель и говорит, что кредит без переплат на 10мес, Только надо дополнительно оплачивать ежемесячно по 30грн в мес. для открытия и ведения счёта. Говорю, у меня уже есть счета и не один в банке и история не плохая. Говорю не надо мне эти дополнительные 30грн. Отказала. Та же история и в магазине Комфи и Эльдорадо((( :twisted:
До этого через свою знакомую - (представителя пумб в магазине) оформлял покупки в Комфи без этих дополнительных услуг.
Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке??? А то теряете клиентов, которые готовы вам оплачивать кредиты. :roll:


в личные сообщения укажите, пожалуйста, свой ИНН для проверки информации и адреса магазинов.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:18

Игорь Алексеевич А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..." ;)
Flamingo
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