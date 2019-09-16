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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2349235023512352 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: Вів 17 вер, 2019 13:40 так вроде

всеможу само

предлагает кредит

без мальчиков и девочек? v57 Повідомлень: 2277 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 14:26 Игорь Алексеевич написав: Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке??? Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке???

30 грн за обслуговування конкретного кредитного рахунку, а не просто будь-якого рахунку у банку. Решту ЛУМУБа може вести і безкоштовно, а ось саме цей ну ніяк.



Flamingo написав: Игорь Алексеевич А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..." А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..."

Якщо банці не вигідний кредит "без переплат" вона може чесно у відповідності до закону запропонувати клієнту кредит "з переплатами":

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про споживче кредитування

Стаття 8. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача



1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.



2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.



До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.



Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.

Тобто, бо банк чесно каже, що усіма комісіями ви маєте платити 100500% річних або каже, що кредит без переплат і усі додаткові послуги можна не оплачувати.

Така сама була позиція ВСУ. Але схоже, що ЛУМУБа за 3 роки не спромоглася ознайомитися з правовими "новаціями" або свідомо їх порушує, вводячи клієнта в оману. 30 грн за обслуговування конкретногорахунку, а не просто будь-якого рахунку у банку. Решту ЛУМУБа може вести і безкоштовно, а ось саме цей ну ніяк.Якщо банці не вигідний кредит "без переплат" вона може чесно у відповідності дозапропонувати клієнту кредит "з переплатами":Тобто, бо банк чесно каже, що усіма комісіями ви маєте платити 100500% річних або каже, що кредит без переплат і усі додаткові послуги можна не оплачувати.Така сама булаВСУ. Але схоже, що ЛУМУБа за 3 роки не спромоглася ознайомитися з правовими "новаціями" або свідомо їх порушує, вводячи клієнта в оману. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3534 З нами з: 18.08.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 14:42 klug написав: Игорь Алексеевич написав: Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке??? Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке???

30 грн за обслуговування конкретного кредитного рахунку, а не просто будь-якого рахунку у банку. Решту ЛУМУБа може вести і безкоштовно, а ось саме цей ну ніяк.



Flamingo написав: Игорь Алексеевич А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..." А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..."

Якщо банці не вигідний кредит "без переплат" вона може чесно у відповідності до закону запропонувати клієнту кредит "з переплатами":

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про споживче кредитування

Стаття 8. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача



1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.



2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.



До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.



Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.

Тобто, бо банк чесно каже, що усіма комісіями ви маєте платити 100500% річних або каже, що кредит без переплат і усі додаткові послуги можна не оплачувати.

Така сама була позиція ВСУ. Але схоже, що ЛУМУБа за 3 роки не спромоглася ознайомитися з правовими "новаціями" або свідомо їх порушує, вводячи клієнта в оману. 30 грн за обслуговування конкретногорахунку, а не просто будь-якого рахунку у банку. Решту ЛУМУБа може вести і безкоштовно, а ось саме цей ну ніяк.Якщо банці не вигідний кредит "без переплат" вона може чесно у відповідності дозапропонувати клієнту кредит "з переплатами":Тобто, бо банк чесно каже, що усіма комісіями ви маєте платити 100500% річних або каже, що кредит без переплат і усі додаткові послуги можна не оплачувати.Така сама булаВСУ. Але схоже, що ЛУМУБа за 3 роки не спромоглася ознайомитися з правовими "новаціями" або свідомо їх порушує, вводячи клієнта в оману.





користувачу відправлені уточнуючі питання, ніхто нікого не вводить в оману, дякуємо за Ваш зворотній зв'язок. користувачу відправлені уточнуючі питання, ніхто нікого не вводить в оману, дякуємо за Ваш зворотній зв'язок. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2343 З нами з: 19.07.11 Подякував: 790 раз. Подякували: 144 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2349235023512352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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