Игорь Алексеевич написав:Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке???
30 грн за обслуговування конкретного кредитного рахунку, а не просто будь-якого рахунку у банку. Решту ЛУМУБа може вести і безкоштовно, а ось саме цей ну ніяк.
Flamingo написав:Игорь Алексеевич А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..."
Якщо банці не вигідний кредит "без переплат" вона може чесно у відповідності до закону запропонувати клієнту кредит "з переплатами":
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про споживче кредитування Стаття 8. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача
1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.
До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.
Тобто, бо банк чесно каже, що усіма комісіями ви маєте платити 100500% річних або каже, що кредит без переплат і усі додаткові послуги можна не оплачувати. Така сама була позиція ВСУ. Але схоже, що ЛУМУБа за 3 роки не спромоглася ознайомитися з правовими "новаціями" або свідомо їх порушує, вводячи клієнта в оману.
Игорь Алексеевич написав:Вы как то разберитесь с этим. Какие ещё дополнительные 30грн в мес., если у клиента уже открыты счета в вашем банке???
30 грн за обслуговування конкретного кредитного рахунку, а не просто будь-якого рахунку у банку. Решту ЛУМУБа може вести і безкоштовно, а ось саме цей ну ніяк.
Flamingo написав:Игорь Алексеевич А как по вашему - в чем прикол банку дать вам кредит "без переплат". Просто чтобы вы его гасили? В этих 30 грн. в месяц якобы на обслуживание счета и кроются те самые "переплаты" за счет которых банк живет. И это практика не только ПУМБа а и многих других банков кредитующих по такой схеме. Так что тут "колхоз дело добровольное..."
Якщо банці не вигідний кредит "без переплат" вона може чесно у відповідності до закону запропонувати клієнту кредит "з переплатами":
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про споживче кредитування Стаття 8. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача
1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.
До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.
Тобто, бо банк чесно каже, що усіма комісіями ви маєте платити 100500% річних або каже, що кредит без переплат і усі додаткові послуги можна не оплачувати. Така сама була позиція ВСУ. Але схоже, що ЛУМУБа за 3 роки не спромоглася ознайомитися з правовими "новаціями" або свідомо їх порушує, вводячи клієнта в оману.
користувачу відправлені уточнуючі питання, ніхто нікого не вводить в оману, дякуємо за Ваш зворотній зв'язок.