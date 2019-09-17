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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:17

  maxprofit написав:Колеги, ПУМБ Онлайн - мається на увазі і веб,і мобайл версії ? Чи без комісій лише у моб.додатку ?

Уточните о какой именно услуге идет речь? О переводах на карту - обе. Что-то еще - надо смотреть
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:35

  Flamingo написав:
  maxprofit написав:Колеги, ПУМБ Онлайн - мається на увазі і веб,і мобайл версії ? Чи без комісій лише у моб.додатку ?

Уточните о какой именно услуге идет речь? О переводах на карту - обе. Что-то еще - надо смотреть

Тобто, зарахування на ВсеКарту - без комісій в будь-якому разі, а переказ на картки інших банків - через мобілу треба ? Овердрафта не буде жодного ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:57

  maxprofit написав:
  Flamingo написав:
  maxprofit написав:Колеги, ПУМБ Онлайн - мається на увазі і веб,і мобайл версії ? Чи без комісій лише у моб.додатку ?

Уточните о какой именно услуге идет речь? О переводах на карту - обе. Что-то еще - надо смотреть

Тобто, зарахування на ВсеКарту - без комісій в будь-якому разі, а переказ на картки інших банків - через мобілу треба ? Овердрафта не буде жодного ?

Немного не так - давайте разделять:
1. Переводы на всекарту. Все бесплатно любым способом. Но при зачислении чужим р2р овер быть может если деньги использовать без "отлежки" (особенно опасно сразу пополнять депо, снимать нал в кассе, делать перечисления по СЭП - в этих случая овер гарантирован). Но часть овера ПУМБа возвращает (к примеру за пополнение депо). При зачислении по р2р через ПУМБ-онлайн (обе версии) овера быть не должно.

2. Переводы со всекарты. Списания по р2р обеими ПУМБ-онлайнами - бесплатны, любыми другими сервисами - платно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:35

Re: ПУМБ

Уточнююче питання - як довго повинна "відлежуватися" сума, яка зайшла , наприклад, моніним р2р ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:47

  maxprofit написав:Уточнююче питання - як довго повинна "відлежуватися" сума, яка зайшла , наприклад, моніним р2р ?

Пока не проведется по счету. Думаю не меньше двух рабочих дней. Но это актуально именно для снятия скажем нала в кассе. Или СЭПа. То есть операций, которые сразу проводятся по счету. Платить же в торговле в принципе уже можно практически сразу, там пока Оплата проведется пройдут те же два дня. Но лучше не рисковать и использовать сервис Пумбы без риска попасть на овер.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:56

  maxprofit написав:Уточнююче питання - як довго повинна "відлежуватися" сума, яка зайшла , наприклад, моніним р2р ?

Пока в веб ПУМБ онлайн не появится дата проводки по счету
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vollena71
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