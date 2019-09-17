maxprofit написав:Колеги, ПУМБ Онлайн - мається на увазі і веб,і мобайл версії ? Чи без комісій лише у моб.додатку ?
Уточните о какой именно услуге идет речь? О переводах на карту - обе. Что-то еще - надо смотреть
Тобто, зарахування на ВсеКарту - без комісій в будь-якому разі, а переказ на картки інших банків - через мобілу треба ? Овердрафта не буде жодного ?
Немного не так - давайте разделять: 1. Переводы на всекарту. Все бесплатно любым способом. Но при зачислении чужим р2р овер быть может если деньги использовать без "отлежки" (особенно опасно сразу пополнять депо, снимать нал в кассе, делать перечисления по СЭП - в этих случая овер гарантирован). Но часть овера ПУМБа возвращает (к примеру за пополнение депо). При зачислении по р2р через ПУМБ-онлайн (обе версии) овера быть не должно.
2. Переводы со всекарты. Списания по р2р обеими ПУМБ-онлайнами - бесплатны, любыми другими сервисами - платно
maxprofit написав:Уточнююче питання - як довго повинна "відлежуватися" сума, яка зайшла , наприклад, моніним р2р ?
Пока не проведется по счету. Думаю не меньше двух рабочих дней. Но это актуально именно для снятия скажем нала в кассе. Или СЭПа. То есть операций, которые сразу проводятся по счету. Платить же в торговле в принципе уже можно практически сразу, там пока Оплата проведется пройдут те же два дня. Но лучше не рисковать и использовать сервис Пумбы без риска попасть на овер.
PUMB написав:[quote1="4748212:nickvp"]Не могу найти в тарифах стоимость перевыпуска бесплатной карты в пакетe "ВсеКарта". Есть выпуск основной и допки, есть выпуск платной допки, а вот перевыпуска не вижу. Подскажите кто знает, а лучше ткните неразумного в правильный пункт тарифов[/quote1]
выпуск/обслуживание/перевыпуск именной и не именной карт в пакете всеКАРТА 0 грн.
Попробовал и не дает идти дальше первого шага из-зa недостаточности средств. Т.е. все же не бесплатно?
перевыпуск карты бесплатен. просьба отправить Ваше обращение в поддержку ПУМБ Online (справа конверт) или укажите в личные сообщения Ваш ИНН для проверки ситуации.
Если кому интересно, то вечером операция перевыпуска прошла без появления ошибок