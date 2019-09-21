подниму вопрос,
с "депозитки" теперь тоже бесплатный п2п или опять искать банкомат?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:31
подниму вопрос,
с "депозитки" теперь тоже бесплатный п2п или опять искать банкомат?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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