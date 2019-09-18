Додано: Чет 26 вер, 2019 12:08

это только у меня или у др. тоже смс с паролями приходят с опозданием в 30мин?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.