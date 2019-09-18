подниму вопрос,
с "депозитки" теперь тоже бесплатный п2п или опять искать банкомат?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:31
подниму вопрос,
с "депозитки" теперь тоже бесплатный п2п или опять искать банкомат?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:18
банк поэтапно информирует клиентов о изменении услуги с 18/09/19
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:57
Re: ПУМБ
Поэьапность логична при уведомлении заранее, а не постфактум писать "будет изменена"
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Додано: Чет 26 вер, 2019 12:08
это только у меня или у др. тоже смс с паролями приходят с опозданием в 30мин?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:10
у всех, у кого КС, и во всех банках... и с самого утра
... делайте хоть что-нибудь!
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