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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:31

  mikos написав:"Зверніть увагу, що з ­05.09.19 р. перекази з Ваших дебітних карток на картки інших банків у ПУМБ Online будуть без додаткових комісій, через інші платіжні сервіси буде введено комісію 0,5%."

Это даже с депозитки бесплатный выход?


подниму вопрос,
с "депозитки" теперь тоже бесплатный п2п или опять искать банкомат?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:50

uaprofi
Да, бесплатный с ПУМБ онлайн и приложения. Проверено.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:18

  Alex_ki написав:Повідомляємо, з 18.09.2019 умови SMS-банкінгу будуть змінені: SMS про витрати та надходження за вашими картками від ПУМБ будуть надходити тільки за операціями більше 100 грн. Деталі у Viber та на https://retail.pumb.ua/service/viber-info

Календарь сбился?


банк поэтапно информирует клиентов о изменении услуги с 18/09/19
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:57

Re: ПУМБ

Поэьапность логична при уведомлении заранее, а не постфактум писать "будет изменена"
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:08

это только у меня или у др. тоже смс с паролями приходят с опозданием в 30мин?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:10

  Игорь Алексеевич написав:это только у меня или у др. тоже смс с паролями приходят с опозданием в 30мин?

у всех, у кого КС, и во всех банках... и с самого утра :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:35

у кого то заработали уже смс???
как то странно, как только автоматически по времени закрывается страница с паролем в иб, то моментально приходит смс. :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:03

Re: ПУМБ

У меня сегодня дважды блочился аккаунт из-за того, что поздно приходили смс с кодом и он был уже неактуален, и, как следствие, считался некорректно введённым. Доставка кодов только по смс является "узким горлышком" для проведения операций. Я бы порекомендовал разработчикам реализовать проверку на дату отправки смс, прежде чем из неё считывать код и автоматически применять. Такая бы проверка предотвратила автоматический ввод кода с смс, пришедших с запозданием.
tarask
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:06

  tarask написав:У меня сегодня дважды блочился аккаунт из-за того, что поздно приходили смс с кодом и он был уже неактуален, и, как следствие, считался некорректно введённым. Доставка кодов только по смс является "узким горлышком" для проведения операций. Я бы порекомендовал разработчикам реализовать проверку на дату отправки смс, прежде чем из неё считывать код и автоматически применять. Такая бы проверка предотвратила автоматический ввод кода с смс, пришедших с запозданием.

А что "дата отправки смс" отправленных в один и тот же день может быть разной? На что тут обращать внимание?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:46

Re: ПУМБ

Flamingo написав:А что "дата отправки смс" отправленных в один и тот же день может быть разной? На что тут обращать внимание?

Время формирования пароля в смс.
qwe_ua
 
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