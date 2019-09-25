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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 18:21
qwe_ua написав:
Flamingo написав:А что "дата отправки смс" отправленных в один и тот же день может быть разной? На что тут обращать внимание?
Время формирования пароля в смс.
А ще треба враховувати локальний час користувача (бо він може бути у іншому часовому поясі) або запитувати "правильний" час з сервера. Для ЛУМУМБи - це роботи на 100 релізів.
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