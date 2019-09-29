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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:21

  qwe_ua написав:
Flamingo написав:А что "дата отправки смс" отправленных в один и тот же день может быть разной? На что тут обращать внимание?

Время формирования пароля в смс.

А ще треба враховувати локальний час користувача (бо він може бути у іншому часовому поясі) або запитувати "правильний" час з сервера. Для ЛУМУМБи - це роботи на 100 релізів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:33

Re: ПУМБ

Щось з ранку постiйна "технiчна помилка" в додатку
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:19

  Basilio2020 написав:Щось з ранку постiйна "технiчна помилка" в додатку

Досі не працює, по відбитку та по паролю не пускає, кажуть що завтра запрацює, але ж це дічь. :?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:03

Завтра последний день погашения кредитки. Если я завтра через пумб онлайн или через приложение закрою задолженность с карты "депозитная", проводка завтрашним числом будет по счету?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:19

PUMB, сплата за комунальні послуги в ПУМБонлайн кредитною карткою проходить як покупка? Без комісії і в грейсі?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:43

Re: ПУМБ

anikola13 написав:Завтра последний день погашения кредитки. Если я завтра через пумб онлайн или через приложение закрою задолженность с карты "депозитная", проводка завтрашним числом будет по счету?


Да. До 18:00. Пополнить картой третьего банка в ИБ тоже.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:44

Re: ПУМБ

Кочевник написав:PUMB, сплата за комунальні послуги в ПУМБонлайн кредитною карткою проходить як покупка? Без комісії і в грейсі?
Там по разному, вроде коммуналка шла покупкой, с грейсом. Но в момент оплаты не видно.
qwe_ua
 
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