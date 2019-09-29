А ще треба враховувати локальний час користувача (бо він може бути у іншому часовому поясі) або запитувати "правильний" час з сервера. Для ЛУМУМБи - це роботи на 100 релізів.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:21
А ще треба враховувати локальний час користувача (бо він може бути у іншому часовому поясі) або запитувати "правильний" час з сервера. Для ЛУМУМБи - це роботи на 100 релізів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:33
Re: ПУМБ
Щось з ранку постiйна "технiчна помилка" в додатку
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:19
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:03
Завтра последний день погашения кредитки. Если я завтра через пумб онлайн или через приложение закрою задолженность с карты "депозитная", проводка завтрашним числом будет по счету?
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:19
PUMB, сплата за комунальні послуги в ПУМБонлайн кредитною карткою проходить як покупка? Без комісії і в грейсі?
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:43
Re: ПУМБ
Да. До 18:00. Пополнить картой третьего банка в ИБ тоже.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:44
Re: ПУМБ
Там по разному, вроде коммуналка шла покупкой, с грейсом. Но в момент оплаты не видно.
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