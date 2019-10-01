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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:37

Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45

  PUMB написав:Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению

А шо доступно?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29552
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:49

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению

А шо доступно?


всі типи карток, окрім вказанних
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:50

  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению

А шо доступно?


всі типи карток, окрім вказанних

І неіменні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29552
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:06


всі типи карток, окрім вказанних

І неіменні?[/quote]

всі картки, окрім неіменних MC World с PayPass
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07

  PUMB написав:

всі типи карток, окрім вказанних

І неіменні?


всі картки, окрім неіменних MC World с PayPass[/quote]
Ну і славненько.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29552
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
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  #<1 ... 2353235423552356
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