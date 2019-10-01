|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:37
Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2349
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45
PUMB написав:Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению
А шо доступно?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29552
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:49
Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению
А шо доступно?
всі типи карток, окрім вказанних
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2349
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:50
PUMB написав: Квесторе_поверніться написав: PUMB написав:Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению
А шо доступно?
всі типи карток, окрім вказанних
І неіменні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29552
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:06
всі типи карток, окрім вказанних
І неіменні?[/quote]
всі картки, окрім неіменних MC World с PayPass
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2349
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07
PUMB написав:
всі типи карток, окрім вказанних
І неіменні?
всі картки, окрім неіменних MC World с PayPass[/quote]
Ну і славненько.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29552
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, IDAN
, jay2004
, Lost
, makor06
, maxim2014
, tarasum
, vollena71
, Квесторе_поверніться
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|