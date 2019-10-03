Maksi2
пока мгновенные MC World с PayPass недоступны к оформлению
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:45
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:49
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:50
І неіменні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:06
І неіменні?[/quote]
всі картки, окрім неіменних MC World с PayPass
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:07
всі картки, окрім неіменних MC World с PayPass[/quote]
Ну і славненько.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:23
Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.
Були дуже любязні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:39
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:13
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:25
Порушили вимоги НБУ?
То я їх заложив бажаючи похвалити?
Але коверт з залізними євро витягували з сейфу а не з власної кишені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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