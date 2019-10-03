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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2354235523562357 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:33 Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.

Були дуже любязні. Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются? А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

Порушили вимоги НБУ?

То я їх заложив бажаючи похвалити?

Але коверт з залізними євро витягували з сейфу а не з власної кишені. Порушили вимоги НБУ?То я їх заложив бажаючи похвалити?Але коверт з залізними євро витягували з сейфу а не з власної кишені.

В сейфе их держать никто не запрещает. Более того их даже выдавать могут юр. лицам - там на командировочные и т.п., а вот физикам ни по вкладу ни по валютообмену - йок. Их и принимать по валютообмену тоже по идее не имеют права. Но раз вам выдали то уже проблемы Пумбы В сейфе их держать никто не запрещает. Более того их даже выдавать могут юр. лицам - там на командировочные и т.п., а вот физикам ни по вкладу ни по валютообмену - йок. Их и принимать по валютообмену тоже по идее не имеют права. Но раз вам выдали то уже проблемы Пумбы Flamingo

Повідомлень: 3067 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:36 Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.

Були дуже любязні. Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются? А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других... а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4211 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:52 Тракторист написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.

Були дуже любязні. Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются? А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других... а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других...

К сожалению не могу - моя подписка на лигу.нет уже закончилась давно. Но такие ограничения точно были. И повторяю в кассах монеты держать банкам никто не запрещает. А появляются они там не с валютообмена, а либо банки покупают из у эмитента, либо друг у друга, либо юрлица сдают после авансового отчёта коммандировочных. Если не верите попробуйте сдать на валютные карты в любом банке центр или металические евро - потом расскажете как у вас это прошло. Не задумывались почему? К сожалению не могу - моя подписка на лигу.нет уже закончилась давно. Но такие ограничения точно были. И повторяю в кассах монеты держать банкам никто не запрещает. А появляются они там не с валютообмена, а либо банки покупают из у эмитента, либо друг у друга, либо юрлица сдают после авансового отчёта коммандировочных. Если не верите попробуйте сдать на валютные карты в любом банке центр или металические евро - потом расскажете как у вас это прошло. Не задумывались почему? Flamingo

Повідомлень: 3067 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:55 В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків? Rainbow Повідомлень: 2583 З нами з: 23.09.12 Подякував: 2 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:04 Rainbow написав: В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків? В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?

Ще немає. Ще немає. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29586 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2354235523562357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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