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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2354235523562357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.
Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

Порушили вимоги НБУ? :shock:
То я їх заложив бажаючи похвалити? :(
Але коверт з залізними євро витягували з сейфу а не з власної кишені.

В сейфе их держать никто не запрещает. Более того их даже выдавать могут юр. лицам - там на командировочные и т.п., а вот физикам ни по вкладу ни по валютообмену - йок. Их и принимать по валютообмену тоже по идее не имеют права. Но раз вам выдали то уже проблемы Пумбы :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:36

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.
Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:52

  Тракторист написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.
Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других...

К сожалению не могу - моя подписка на лигу.нет уже закончилась давно. Но такие ограничения точно были. И повторяю в кассах монеты держать банкам никто не запрещает. А появляются они там не с валютообмена, а либо банки покупают из у эмитента, либо друг у друга, либо юрлица сдают после авансового отчёта коммандировочных. Если не верите попробуйте сдать на валютные карты в любом банке центр или металические евро - потом расскажете как у вас это прошло. Не задумывались почему?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:55

В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:04

  Rainbow написав:В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?

Ще немає.
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