Квесторе_поверніться написав:Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли. Були дуже любязні.
А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?
Порушили вимоги НБУ? То я їх заложив бажаючи похвалити? Але коверт з залізними євро витягували з сейфу а не з власної кишені.
В сейфе их держать никто не запрещает. Более того их даже выдавать могут юр. лицам - там на командировочные и т.п., а вот физикам ни по вкладу ни по валютообмену - йок. Их и принимать по валютообмену тоже по идее не имеют права. Но раз вам выдали то уже проблемы Пумбы
Квесторе_поверніться написав:Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли. Були дуже любязні.
А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?
а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других...
К сожалению не могу - моя подписка на лигу.нет уже закончилась давно. Но такие ограничения точно были. И повторяю в кассах монеты держать банкам никто не запрещает. А появляются они там не с валютообмена, а либо банки покупают из у эмитента, либо друг у друга, либо юрлица сдают после авансового отчёта коммандировочных. Если не верите попробуйте сдать на валютные карты в любом банке центр или металические евро - потом расскажете как у вас это прошло. Не задумывались почему?
Rainbow написав:В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?
Ще немає.
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Полазил в сети - нашел, что год назад была принята новая Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні (ПОСТАНОВА НБУ 25.09.2018 № 103) и согласно нее банкам дали право выдавать физ.лицам монеты иностранной валюты при наличии их в кассе и согласии физ.лица их принять. В предыдущей постанове такой формулировки не было. Видимо сделано это было при подготовке к валютной либерализации наступившей с 7.02.2019. В общем я был не прав - мои знания устарели, Квестор_поверніться никого не подвел.
Flamingo написав:Полазил в сети - нашел, что год назад была принята новая Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні (ПОСТАНОВА НБУ 25.09.2018 № 103) и согласно нее банкам дали право выдавать физ.лицам монеты иностранной валюты при наличии их в кассе и согласии физ.лица их принять. В предыдущей постанове такой формулировки не было. Видимо сделано это было при подготовке к валютной либерализации наступившей с 7.02.2019. В общем я был не прав - мои знания устарели, Квестор_поверніться никого не подвел.
как я писал ранее не стоит придумывать требования НБУ которых нет...
P.S. УкрЭксимБан и Прокредит монеты выдавали в 2014-2015, так что маловероятно что и раньше такой запрет был...
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