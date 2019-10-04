Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:52

Тракторист написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.

Були дуже любязні. Банка видала депо в євро - в касі навіть залізні 1 і 2 євро знайшли.Були дуже любязні.

А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются? А как это вяжется с тем что согласно требований нбу в расчётах наличными с физ лицами монеты иностранной валюты банками не применяются?

а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других... а ссылочку можно на эти "требования нбу"? мне кажется вы это сами придумали, например монеты евро всегда были в государственном УкрЭксиБанке, ПроКредите и многих других...

К сожалению не могу - моя подписка на лигу.нет уже закончилась давно. Но такие ограничения точно были. И повторяю в кассах монеты держать банкам никто не запрещает. А появляются они там не с валютообмена, а либо банки покупают из у эмитента, либо друг у друга, либо юрлица сдают после авансового отчёта коммандировочных. Если не верите попробуйте сдать на валютные карты в любом банке центр или металические евро - потом расскажете как у вас это прошло. Не задумывались почему?