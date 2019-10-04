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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2355235623572358 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 778 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 83 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 207 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 183 Всього голосів : 778 Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:47 Re: ПУМБ Тракторист написав: и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер... и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...

Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал. Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал. Flamingo

Повідомлень: 3075 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:54 Flamingo написав: Тракторист написав: и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер... и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...

Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал. Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал.

и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках... и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4215 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:25 Re: ПУМБ Тракторист написав: и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках... и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках... В отличии от Вас я ни разу не писал, что Вы что-либо придумали В отличии от Вас я ни разу не писал, что Вы что-либо придумали Flamingo

Повідомлень: 3075 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:30 Flamingo написав: Тракторист написав: и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках... и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках... В отличии от Вас я ни разу не писал, что Вы что-либо придумали В отличии от Вас я ни разу не писал, что Вы что-либо придумали

извините если это вас так сильно задело... я просто больше доверяю собственному опыту чем писулькам НБУ, тем более что они часто противоречят здравому смыслу, а иногда и законам Украины...



опыт, сын ошибок трудных... извините если это вас так сильно задело... я просто больше доверяю собственному опыту чем писулькам НБУ, тем более что они часто противоречят здравому смыслу, а иногда и законам Украины... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4215 З нами з: 06.08.08 Подякував: 237 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:37 Re: ПУМБ https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta

Переказуйте гроші на рахунки в інші банки з Вашої картки у гривні в ПУМБ Online лише за 0,5% від суми, мінімум 3 грн, максимум 500 грн.

Это имеется в виду СЭП? Читаю здесьЭто имеется в виду СЭП? artemiustas Повідомлень: 321 З нами з: 04.07.11 Подякував: 320 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2355235623572358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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