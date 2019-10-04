Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:47

Тракторист написав: и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер... и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...

Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал.