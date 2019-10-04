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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2355235623572358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:47

Re: ПУМБ

  Тракторист написав:и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...

Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:54

  Flamingo написав:
  Тракторист написав:и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...

Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал.

и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:25

Re: ПУМБ

  Тракторист написав:и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках...
В отличии от Вас я ни разу не писал, что Вы что-либо придумали ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:30

  Flamingo написав:
  Тракторист написав:и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках...
В отличии от Вас я ни разу не писал, что Вы что-либо придумали ;)

извините если это вас так сильно задело... я просто больше доверяю собственному опыту чем писулькам НБУ, тем более что они часто противоречят здравому смыслу, а иногда и законам Украины...

опыт, сын ошибок трудных...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:37

Re: ПУМБ

Читаю здесь https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Переказуйте гроші на рахунки в інші банки з Вашої картки у гривні в ПУМБ Online лише за 0,5% від суми, мінімум 3 грн, максимум 500 грн.

Это имеется в виду СЭП?
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:59

  artemiustas написав:Читаю здесь https://retail.pumb.ua/card_bank/vsekarta
Переказуйте гроші на рахунки в інші банки з Вашої картки у гривні в ПУМБ Online лише за 0,5% від суми, мінімум 3 грн, максимум 500 грн.

Это имеется в виду СЭП?

Так.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:58

Re: ПУМБ

1-го октября вышло очередное обновление мобильного приложения от ПУМБ. Скажите, уважаемый представитель, это только у меня обновленное приложение не запускается на Андроиде 5.0.2 или у остальных пользователей тоже? На пару секунд появляется белый экран, после чего выбрасывает на рабочий стол. Это так и должно быть?
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 20:49

evgenkh Работает все. Переустановите еще раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:27

Дельта точно евровые монеты не давала и даже отказывалась переоформить окончившийся вклад с процентами через кассу не округлив вниз до 5 евро. Через ИБ все было ок.
WachtAmRhein
 
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