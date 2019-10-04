Тракторист написав:и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...
Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал.
Тракторист написав:и всё же как минимум в двух банках (один из них государственный) в 2014-2015 годах выдавали монеты евро номиналом 1 и 2 евро и это никак не противоречит инструкции 2003 года, которую вы процетировали, так как текст носит рекомендательный а не запретительный характер...
Это вы с нынешней либерализацией путаете, когда "разрешено все что не запрещено" - в "нулевых" действовал другой принцип "запрещено все что явно не разрешено" и по приведенной мной формулировке ни один банк бы монеты не выдал. Но процитированная мною инструкция утратила силу в 2011 году. В ее "приемнице" четких формулировок уже нет - там все обтекаемо. В тот период (когда под Стельмахом зашаталось кресло, потом приход Арбузова а затем Соркина) в НБУ вместо инстукций стали издавать нормативные документы в которых все больше вопросов стали давать на откуп банкам (чтобы самим ни за что не отвечать) - вот тогда и "размыли" формулировки, но я четко помню как в 90е и нулевые "валютчики" от НБУ на проверках "жарили" за центы США, а потом за евро-центы - по полной. Наверняка были еще более жесткие формулировки чем я привел в 337, но лень искать. Но такие требования НБУ были и я их не придумывал.
и то что в 2014-2015 выдавали монеты евро я тоже не придумал, так как сам получал их в этих банках...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Это имеется в виду СЭП?
Так.
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1-го октября вышло очередное обновление мобильного приложения от ПУМБ. Скажите, уважаемый представитель, это только у меня обновленное приложение не запускается на Андроиде 5.0.2 или у остальных пользователей тоже? На пару секунд появляется белый экран, после чего выбрасывает на рабочий стол. Это так и должно быть?