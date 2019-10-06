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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:14
Maksi2 написав:evgenkh
Работает все. Переустановите еще раз.
Переустановил, предварительно очистив кэш и все следы приложения, но ничего не помогает. Да и в отзывах люди пишут, что не работает. Разработчик в ответе от 04.10.2019 пишет пользователю, что вопрос всё еще в работе, поэтому рекомендуется пользоваться веб-версией приложения.
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evgenkh
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:49
Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:24
evgenkh Тогда долбите их, чтоб они исправили все. Мало приятного.
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Maksi2
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:49
Maksi2 написав:evgenkh
Тогда долбите их, чтоб они исправили все. Мало приятного.
Так люди им пишут, что приложение не работает с мая месяца. И разработчики этого не отрицают, хотя поначалу пытались морозиться.
Вообще-то это не критично, ведь веб-версия работает исправно. Но если бы было мобильное приложение, было бы намного удобнее совершать некоторые операции, и карту я бы использовал более активно. Это всё выглядит странно на фоне того, что и монобанк, и Приват24 исправно работают на этой же версии Андроида.
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evgenkh
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:54
barborys написав:
Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:08
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Додано: Нед 06 жов, 2019 22:36
evgenkh написав: Maksi2 написав:evgenkh
Тогда долбите их, чтоб они исправили все. Мало приятного.
Так люди им пишут, что приложение не работает с мая месяца. И разработчики этого не отрицают, хотя поначалу пытались морозиться.
Вообще-то это не критично, ведь веб-версия работает исправно. Но если бы было мобильное приложение, было бы намного удобнее совершать некоторые операции, и карту я бы использовал более активно. Это всё выглядит странно на фоне того, что и монобанк, и Приват24 исправно работают на этой же версии Андроида.
У меня одно работает, а второе клонированное не пускает по отпечатку и показывает только сколько на счету лаве.
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Maksi2
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