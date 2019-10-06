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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2357235823592360>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:14

  Maksi2 написав:evgenkh Работает все. Переустановите еще раз.


Переустановил, предварительно очистив кэш и все следы приложения, но ничего не помогает. Да и в отзывах люди пишут, что не работает. Разработчик в ответе от 04.10.2019 пишет пользователю, что вопрос всё еще в работе, поэтому рекомендуется пользоваться веб-версией приложения.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:49

Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:24

evgenkh Тогда долбите их, чтоб они исправили все. Мало приятного.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:49

  Maksi2 написав:evgenkh Тогда долбите их, чтоб они исправили все. Мало приятного.

Так люди им пишут, что приложение не работает с мая месяца. И разработчики этого не отрицают, хотя поначалу пытались морозиться.

Вообще-то это не критично, ведь веб-версия работает исправно. Но если бы было мобильное приложение, было бы намного удобнее совершать некоторые операции, и карту я бы использовал более активно. Это всё выглядит странно на фоне того, что и монобанк, и Приват24 исправно работают на этой же версии Андроида.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:54

  barborys написав:Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?

Смотря что вам конкретно нужно - на нал грейс периода нет, все внесённые суммы будут сначала погашать льготную задолженность, чтобы вернуться в льготный период придется все вывести в ноль
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:08

манагер сказала
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:36

  evgenkh написав:
  Maksi2 написав:evgenkh Тогда долбите их, чтоб они исправили все. Мало приятного.

Так люди им пишут, что приложение не работает с мая месяца. И разработчики этого не отрицают, хотя поначалу пытались морозиться.

Вообще-то это не критично, ведь веб-версия работает исправно. Но если бы было мобильное приложение, было бы намного удобнее совершать некоторые операции, и карту я бы использовал более активно. Это всё выглядит странно на фоне того, что и монобанк, и Приват24 исправно работают на этой же версии Андроида.

У меня одно работает, а второе клонированное не пускает по отпечатку и показывает только сколько на счету лаве.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:13

Re: ПУМБ

Stringer написав:
  barborys написав:Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?

Смотря что вам конкретно нужно - на нал грейс периода нет, все внесённые суммы будут сначала погашать льготную задолженность, чтобы вернуться в льготный период придется все вывести в ноль
Мне менеджеры утверждали что снятие нала погашается в первую очередь.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:32

шо
у них разные методички?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:37

Re: ПУМБ

BigMan написав:Мне менеджеры утверждали что снятие нала погашается в первую очередь.

Нет, после покупок.
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