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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43
по очереди мне сказали
т.е.
сниму, потом куплю, потом погашу- то снятие погасится
от таке сказала
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:23
Rainbow написав:
В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?
поки, ні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:26
Flamingo написав:
Полазил в сети - нашел, что год назад была принята новая Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні (ПОСТАНОВА НБУ 25.09.2018 № 103) и согласно нее банкам дали право выдавать физ.лицам монеты иностранной валюты при наличии их в кассе и согласии физ.лица их принять.
В предыдущей постанове такой формулировки не было. Видимо сделано это было при подготовке к валютной либерализации наступившей с 7.02.2019. В общем я был не прав - мои знания устарели, Квестор_поверніться никого не подвел.
покупка/выдача 1 и 2 евро монетами не запрещены
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:31
evgenkh написав: Maksi2 написав:evgenkh
Работает все. Переустановите еще раз.
Переустановил, предварительно очистив кэш и все следы приложения, но ничего не помогает. Да и в отзывах люди пишут, что не работает. Разработчик в ответе от 04.10.2019 пишет пользователю, что вопрос всё еще в работе, поэтому рекомендуется пользоваться веб-версией приложения.
укажите в личные сообщения, пожалуйста, даты авторизаций, скрин ошибки (скрин белого экрана), модель устройства, версия ОС.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:40
PUMB написав: Rainbow написав:
В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?
поки, ні
Теряете деньги...
Если запилите онлайн покупку/продажу валюты в PUMB online, в.т.ч и GBP (британский фунт) по выгодным нам клиентам курсам, будем покупать только у вас.
тут принцип простой, у кого дешевле у того и берем.
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