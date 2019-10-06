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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2357235823592360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43

по очереди мне сказали
т.е.
сниму, потом куплю, потом погашу- то снятие погасится
от таке сказала
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:23

  Rainbow написав:В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?

поки, ні
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:26

  Flamingo написав:Полазил в сети - нашел, что год назад была принята новая Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні (ПОСТАНОВА НБУ 25.09.2018 № 103) и согласно нее банкам дали право выдавать физ.лицам монеты иностранной валюты при наличии их в кассе и согласии физ.лица их принять.
В предыдущей постанове такой формулировки не было. Видимо сделано это было при подготовке к валютной либерализации наступившей с 7.02.2019. В общем я был не прав - мои знания устарели, Квестор_поверніться никого не подвел.


покупка/выдача 1 и 2 евро монетами не запрещены ;)
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:31

  evgenkh написав:
  Maksi2 написав:evgenkh Работает все. Переустановите еще раз.


Переустановил, предварительно очистив кэш и все следы приложения, но ничего не помогает. Да и в отзывах люди пишут, что не работает. Разработчик в ответе от 04.10.2019 пишет пользователю, что вопрос всё еще в работе, поэтому рекомендуется пользоваться веб-версией приложения.


укажите в личные сообщения, пожалуйста, даты авторизаций, скрин ошибки (скрин белого экрана), модель устройства, версия ОС.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:40

  PUMB написав:
  Rainbow написав:В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?

поки, ні

Теряете деньги...
Если запилите онлайн покупку/продажу валюты в PUMB online, в.т.ч и GBP (британский фунт) по выгодным нам клиентам курсам, будем покупать только у вас. :wink: тут принцип простой, у кого дешевле у того и берем. :!:
Maksi2
 
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  #<1 ... 2357235823592360
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