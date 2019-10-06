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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43
по очереди мне сказали
т.е.
сниму, потом куплю, потом погашу- то снятие погасится
от таке сказала
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:23
Rainbow написав:
В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?
поки, ні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:26
Flamingo написав:
Полазил в сети - нашел, что год назад была принята новая Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні (ПОСТАНОВА НБУ 25.09.2018 № 103) и согласно нее банкам дали право выдавать физ.лицам монеты иностранной валюты при наличии их в кассе и согласии физ.лица их принять.
В предыдущей постанове такой формулировки не было. Видимо сделано это было при подготовке к валютной либерализации наступившей с 7.02.2019. В общем я был не прав - мои знания устарели, Квестор_поверніться никого не подвел.
покупка/выдача 1 и 2 евро монетами не запрещены
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:31
evgenkh написав: Maksi2 написав:evgenkh
Работает все. Переустановите еще раз.
Переустановил, предварительно очистив кэш и все следы приложения, но ничего не помогает. Да и в отзывах люди пишут, что не работает. Разработчик в ответе от 04.10.2019 пишет пользователю, что вопрос всё еще в работе, поэтому рекомендуется пользоваться веб-версией приложения.
укажите в личные сообщения, пожалуйста, даты авторизаций, скрин ошибки (скрин белого экрана), модель устройства, версия ОС.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:40
PUMB написав: Rainbow написав:
В ПУМБі є покупка валюти онлайн і відкриття валютних рахунків?
поки, ні
Теряете деньги...
Если запилите онлайн покупку/продажу валюты в PUMB online, в.т.ч и GBP (британский фунт) по выгодным нам клиентам курсам, будем покупать только у вас.
тут принцип простой, у кого дешевле у того и берем.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:36
PUMB написав:
укажите в личные сообщения, пожалуйста, даты авторизаций, скрин ошибки (скрин белого экрана), модель устройства, версия ОС.
Если вы покопаетесь в личных сообщениях, то найдете все необходимые сведения. Ну разве что скрин белого экрана с меня никто еще не требовал. Боюсь, что ничего нового вы мне не ответите. Ваши разработчики прекрасно знают, что приложение не запускается на Андроид 5.0.2 после обновления от 30 мая с.г. Сделать они ничего не могут уже пятый месяц.
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evgenkh
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:48
evgenkh написав: PUMB написав:
укажите в личные сообщения, пожалуйста, даты авторизаций, скрин ошибки (скрин белого экрана), модель устройства, версия ОС.
Если вы покопаетесь в личных сообщениях, то найдете все необходимые сведения. Ну разве что скрин белого экрана с меня никто еще не требовал. Боюсь, что ничего нового вы мне не ответите. Ваши разработчики прекрасно знают, что приложение не запускается на Андроид 5.0.2 после обновления от 30 мая с.г. Сделать они ничего не могут уже пятый месяц.
просьба выше адресована для урегулирования проблемы, которая могла возникнуть у Вас. Ожидаем информацию.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:33
PUMB написав: evgenkh написав: PUMB написав:
укажите в личные сообщения, пожалуйста, даты авторизаций, скрин ошибки (скрин белого экрана), модель устройства, версия ОС.
Если вы покопаетесь в личных сообщениях, то найдете все необходимые сведения. Ну разве что скрин белого экрана с меня никто еще не требовал. Боюсь, что ничего нового вы мне не ответите. Ваши разработчики прекрасно знают, что приложение не запускается на Андроид 5.0.2 после обновления от 30 мая с.г. Сделать они ничего не могут уже пятый месяц.
просьба выше адресована для урегулирования проблемы, которая могла возникнуть у Вас. Ожидаем информацию.
Было уже месяц назад. Представитель писал, что никакой информации от меня не было, хотя копия отправленного мной личного сообщения у меня сохранилась, как и ваш ответ в личку. Потом, правда, нашел всю переписку, но ничем мне не помог.
Если не возражаете, я прямо здесь напишу. Lenovo VIBE Z2, Андроид 5.0.2, международная обновляемая прошивка. Жду вашей помощи.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:40
PUMB написав: evgenkh написав:
А как быть с тем, что в моей папке сохранилось отправленное вам личное сообщение от 22 июля? И в тот же день пришёл ваш ответ «спасибо, отправили коллегам», он тоже сохранился. По-моему кто-то из нас двоих открыто обманывает пользователей...
Уважаемый модератор или админ, у вас наверняка есть доступ к личным сообщениям, хоть они и называются личными. Если есть, уточните для присутствующих, кто же этот нехороший человек.
касательно обращения - нашли Ваше обращение, переписка с Вами велась на нескольких порталах, приносим свои извинения. ответ предоставить в личные сообщения по Вашей ситуации не можем - Вы отключили личные сообщения на форуме.
Прошел всего лишь месяц, и вот уже очередной представитель пишет, что никакой информации от меня не поступало... Похоже, что у вас правая рука не знает, что вчера писала левая. Так что неудивительно, что исправить ошибку приложения за полгода вы так и не смогли. Уверен, что и до нового года вы ее не решите.
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evgenkh
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