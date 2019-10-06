Додано: Пон 07 жов, 2019 16:58
BigMan написав: Stringer написав: barborys написав:
Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?
Смотря что вам конкретно нужно - на нал грейс периода нет, все внесённые суммы будут сначала погашать льготную задолженность, чтобы вернуться в льготный период придется все вывести в ноль
Мне менеджеры утверждали что снятие нала погашается в первую очередь.
Я это проверял на практике.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9