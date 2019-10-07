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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2358235923602361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:58

Re: ПУМБ

BigMan написав:
Stringer написав:
  barborys написав:Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?

Смотря что вам конкретно нужно - на нал грейс периода нет, все внесённые суммы будут сначала погашать льготную задолженность, чтобы вернуться в льготный период придется все вывести в ноль
Мне менеджеры утверждали что снятие нала погашается в первую очередь.
Я это проверял на практике.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:13

Пумб

ПУМБ
ну внесите ясность с этим снятием
а то второй день варианты
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:31

Re: ПУМБ

  barborys написав:Подскажите по Все Можу. Если снять к примеру 100грн в банкомате, когда нужно внести 100грн на карту что б не было платы за пользование налом? Если в тот же день внести или надо ждать списания? Если внести деньги на карту, то что погаситься снятие нала или часть используемого ранее кредитного лимита?

В этот же день или на следующий, смотря в каком банкомате.
Сначала будет погашаться старая задолженность
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:49

  evgenkh написав:Если не возражаете, я прямо здесь напишу. Lenovo VIBE Z2, Андроид 5.0.2, международная обновляемая прошивка. Жду вашей помощи.


укажите, пожалуйста, версию приложения ПУМБ Online
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:30

Re: ПУМБ

PUMB,
подскажите, куда переезжает отделение № 11 с Виноградаря?
Был там в субботу -- наблюдал процесс перезда.
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