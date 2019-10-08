RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2360236123622363>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:20

  gonzo написав:
  Vorlon написав:Заставляют на неосновном месте работы открывать зарплатную карту ПУМБа. Прошу подсказать - выход по p2p с неё платный? Есть абонка, плата за СМС? И где тарифы посмотреть?

Карт банка ранее никогда не было...

Ну так вы уточните на какой тариф вас подписывают чтобы вам ответили, если по всекарта то там везде 0.

тарифы на сайте в разделе тарифы(ваш капитан)

в моем случае , к нам приезжал представитель из ГО , для подписания договоров с каждым , при этом на руки тарифы не предоставляли . В Киеве , в одной охранной фирме публике выдали карты ПУМБ , они же охраняют отделения ПУМБ,там же и снимают нал
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:21

  Vorlon написав:
  sens написав:Что мешает указать для серой ЗП вашу личную карту в любом банке предоставив реквизиты .

Мешает категорическое сопротивление бухгалтерии. Если для вас это не очевидно. Наличные меня не интересуют вообще.

Я руководитель предприятия , и мне ничего не мешает , я не танцую 8)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:23

Vorlon
всеКАРТА для всех выплат и для личного использования. переводы на карты др. банков Украины 0%, через сторонние сервисы - комиссия. карта в обслуживании бесплатна, снятие в банкоматах Украины под 0%
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:28

PUMB
Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?
Vorlon
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:29

  PUMB написав:Vorlon
всеКАРТА для всех выплат и для личного использования. переводы на карты др. банков Украины 0%, через сторонние сервисы - комиссия. карта в обслуживании бесплатна, снятие в банкоматах Украины под 0%


есть ли % на остаток :?: , в случае если она целевая или в банке нет понимания целевых и не целевых зачислений , так как в примере Приватбанк пенсионная дает 7% на остаток , а моя в Ощадбанке дает - 0% ! при єтом если перевести остаток на суб.счет Мобильных Сбережений , будет 9%
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:30

  Vorlon написав:PUMB
Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?
р2р без комиссии только на карту ПУМБ :mrgreen:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:39

  Vorlon написав:PUMB
Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?

смс есть. через приложение ПУМБ можете переводить средства на карты других банков Украины
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:40

  sens написав:
  PUMB написав:Vorlon
всеКАРТА для всех выплат и для личного использования. переводы на карты др. банков Украины 0%, через сторонние сервисы - комиссия. карта в обслуживании бесплатна, снятие в банкоматах Украины под 0%


есть ли % на остаток :?: , в случае если она целевая или в банке нет понимания целевых и не целевых зачислений , так как в примере Приватбанк пенсионная дает 7% на остаток , а моя в Ощадбанке дает - 0% ! при єтом если перевести остаток на суб.счет Мобильных Сбережений , будет 9%


для пенсионных средств есть % на остаток :) для всех других выплат - рекомендуем депозит Свободный, в любой момент переводите любую сумму (от 100 грн для открытия) и снимайте
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 19.07.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:03

  Vorlon написав:Заставляют на неосновном месте работы открывать зарплатную карту ПУМБа. Прошу подсказать - выход по p2p с неё платный? Есть абонка, плата за СМС? И где тарифы посмотреть?

Карт банка ранее никогда не было...

что значит заставляют? просто пишите заявление в котором указываете на какой счёт в каком банке вам удобно получать. при желании можете также получать по почте...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
ТЕА
 
Повідомлень: 183
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:12

  ТЕА написав:что значит заставляют?

Это теория. На практике этого просто не будут делать. Скандалить? Спорный метод, ибо будет только хуже (мне).
Vorlon
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2360236123622363>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], maxim2014 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23624)
09.10.2019 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.