Vorlon написав:Заставляют на неосновном месте работы открывать зарплатную карту ПУМБа. Прошу подсказать - выход по p2p с неё платный? Есть абонка, плата за СМС? И где тарифы посмотреть?
Карт банка ранее никогда не было...
Ну так вы уточните на какой тариф вас подписывают чтобы вам ответили, если по всекарта то там везде 0.
тарифы на сайте в разделе тарифы(ваш капитан)
в моем случае , к нам приезжал представитель из ГО , для подписания договоров с каждым , при этом на руки тарифы не предоставляли . В Киеве , в одной охранной фирме публике выдали карты ПУМБ , они же охраняют отделения ПУМБ,там же и снимают нал
Vorlon всеКАРТА для всех выплат и для личного использования. переводы на карты др. банков Украины 0%, через сторонние сервисы - комиссия. карта в обслуживании бесплатна, снятие в банкоматах Украины под 0%
PUMB Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?
PUMB написав:Vorlon всеКАРТА для всех выплат и для личного использования. переводы на карты др. банков Украины 0%, через сторонние сервисы - комиссия. карта в обслуживании бесплатна, снятие в банкоматах Украины под 0%
есть ли % на остаток , в случае если она целевая или в банке нет понимания целевых и не целевых зачислений , так как в примере Приватбанк пенсионная дает 7% на остаток , а моя в Ощадбанке дает - 0% ! при єтом если перевести остаток на суб.счет Мобильных Сбережений , будет 9%
Vorlon написав:PUMB Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?
Vorlon написав:PUMB Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?
смс есть. через приложение ПУМБ можете переводить средства на карты других банков Украины
PUMB написав:Vorlon всеКАРТА для всех выплат и для личного использования. переводы на карты др. банков Украины 0%, через сторонние сервисы - комиссия. карта в обслуживании бесплатна, снятие в банкоматах Украины под 0%
есть ли % на остаток , в случае если она целевая или в банке нет понимания целевых и не целевых зачислений , так как в примере Приватбанк пенсионная дает 7% на остаток , а моя в Ощадбанке дает - 0% ! при єтом если перевести остаток на суб.счет Мобильных Сбережений , будет 9%
для пенсионных средств есть % на остаток для всех других выплат - рекомендуем депозит Свободный, в любой момент переводите любую сумму (от 100 грн для открытия) и снимайте
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.