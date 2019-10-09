Додано: Сер 09 жов, 2019 17:33

Коллеги. Напомните по партнёрским рассрочкам. На старте 24 платежа. В момент активации рассрочки сразу светит остаток 23 платежа. Когда нужно жмакать кнопку/гасить карту (сколько должно показывать на счётчике и до какого момента) дабы переплата стала 0?

Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9