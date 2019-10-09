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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:19
Vorlon написав: ТЕА написав:
что значит заставляют?
Это теория. На практике этого просто не будут делать. Скандалить? Спорный метод, ибо будет только хуже (мне).
это к тому, что заставить не могут, а могут лишь попросить, а ваше право согласиться или нет...
странно если эта фирма имеет зарплатный проект с банком что вас озадачивают самого получать карту - в этих случаях оформлением как првило занимается бухгалтерия и в случае если за выпуск карты предусмотрена какая-нибудь оплата, то работодатель должен оплатить за вас эту плату...
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ТЕА
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:30
sens написав: Vorlon написав:PUMB
Что с СМС о движениях по карте? То есть для мне бесплатного перевода денег по p2p в день зарплаты
на карту другого банка просто нужно использовать приложение банка для смартфона - я правильно понял?
р2р без комиссии только на карту ПУМБ
На любую в пределах страны. В ПУМБ-онлайн/мобайл естественно.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:33
Коллеги. Напомните по партнёрским рассрочкам. На старте 24 платежа. В момент активации рассрочки сразу светит остаток 23 платежа. Когда нужно жмакать кнопку/гасить карту (сколько должно показывать на счётчике и до какого момента) дабы переплата стала 0?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:47
Если отменить до второго платежа (там дата следующего должна быть), то пойдёт как покупка, с Грейс. Если до 4го, то как нал, но без комиссии.
Первый платеж уже списали, поэтому 23 осталось
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qwe_ua
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:08
Vorlon написав:gonzo
Разве по зарплатному проекту открывают всекарту?
gonzo написав:
тарифы на сайте в разделе тарифы
Ищу, пока не вижу.
Ранее под зарплату открывали проекты, могли даже с тарифами специфическими. В этом году по истечению срока действия карт переводят на Всекарту
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 06:17
qwe_ua написав:Если отменить до второго платежа (там дата следующего должна быть), то пойдёт как покупка, с Грейс. Если до 4го, то как нал, но без комиссии.
Первый платеж уже списали, поэтому 23 осталось
То есть кнопку стоит жать когда на счётчике 21, ближе к РД, а затем гасить проводку?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 10 жов, 2019 07:29
PUMB написав: evgenkh написав:
Если не возражаете, я прямо здесь напишу. Lenovo VIBE Z2, Андроид 5.0.2, международная обновляемая прошивка. Жду вашей помощи.
укажите, пожалуйста, версию приложения ПУМБ Online
На данной версии Андроида мобильное приложение не работает после обновления от 30 мая. Не работает у всех, у кого стоит операционная система 5.0.2. С тех пор вышло 4 обновления, но ни одно из них не решило проблему. Разработчики об этом знают, и снова и снова просят подождать очередного обновления. Каких еще данных вам не хватает, чтобы исправить ошибку? Я устанавливаю начисто каждую свежую версию. Последняя версия от 4 октября с.г. тоже не работает. Может быть хватит забалтывать проблему и делать вид, что помогаете, а нанять нормальных разработчиков? Подобные проблемы в монобанке решаются в течение суток, а у вас за полгода ничего не изменилось.
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evgenkh
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:07
evgenkh написав: PUMB написав: evgenkh написав:
Если не возражаете, я прямо здесь напишу. Lenovo VIBE Z2, Андроид 5.0.2, международная обновляемая прошивка. Жду вашей помощи.
укажите, пожалуйста, версию приложения ПУМБ Online
На данной версии Андроида мобильное приложение не работает после обновления от 30 мая. Не работает у всех, у кого стоит операционная система 5.0.2. С тех пор вышло 4 обновления, но ни одно из них не решило проблему. Разработчики об этом знают, и снова и снова просят подождать очередного обновления. Каких еще данных вам не хватает, чтобы исправить ошибку? Я устанавливаю начисто каждую свежую версию. Последняя версия от 4 октября с.г. тоже не работает. Может быть хватит забалтывать проблему и делать вид, что помогаете, а нанять нормальных разработчиков? Подобные проблемы в монобанке решаются в течение суток, а у вас за полгода ничего не изменилось.
уважаемый пользователь, Вам адресован вопрос для решения проблемы. Просьба указать версию приложения, которая установлена у Вас сейчас и с которой возникают неисправности. Вы обратились за поддержкой к нам, и с вопросом по нашему сервису, как и что решается в других банках - нам неизвестно. Спасибо
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PUMB
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