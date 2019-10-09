RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2361236223632364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:26

  PUMB написав:
  evgenkh написав:Последняя версия приложения 2.12.1517 не работает на Андроиде 5.0.2.

спасибо, что ответили. вопрос в работе у коллег

Уважаемый представитель!

Всю необходимую информацию я предоставил вам еще в июле в личном сообщении. Вы тогда написали мне спасибо и пообещали передать эту информацию коллегам-разработчикам. Скажите, что удалось сделать за прошедшие три месяца? Насколько вы продвинулись в решении проблемы? Или никто этой проблемой не занимался? Почему вы снова запрашиваете информацию, если она у вас уже давно есть? Более того, в плеймаркете разработчик отвечает пользователям, что вопрос все еще в работе. Знающие люди говорят, что так не бывает, чтобы за столько месяцев не удалось решить подобную проблему.
evgenkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 20.06.16
Подякував: 156 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2361236223632364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6184)
10.10.2019 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.