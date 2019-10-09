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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 778
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
183
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:26

  PUMB написав:
  evgenkh написав:Последняя версия приложения 2.12.1517 не работает на Андроиде 5.0.2.

спасибо, что ответили. вопрос в работе у коллег

Уважаемый представитель!

Всю необходимую информацию я предоставил вам еще в июле в личном сообщении. Вы тогда написали мне спасибо и пообещали передать эту информацию коллегам-разработчикам. Скажите, что удалось сделать за прошедшие три месяца? Насколько вы продвинулись в решении проблемы? Или никто этой проблемой не занимался? Почему вы снова запрашиваете информацию, если она у вас уже давно есть? Более того, в плеймаркете разработчик отвечает пользователям, что вопрос все еще в работе. Знающие люди говорят, что так не бывает, чтобы за столько месяцев не удалось решить подобную проблему.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:38

  evgenkh написав:Вы тогда написали мне спасибо и пообещали передать эту информацию коллегам-разработчикам. Скажите, что удалось сделать за прошедшие три месяца?

Судя по всему - за прошедшие три месяца удалось "передать эту информацию коллегам-разработчикам" )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:05

Re: ПУМБ

Знімав готівку з Всекартки. Ощад - максимум 200, Агріколь - максимум 500. Тільки приват 1к мовчки віддав.
Грусть-тоска.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:07

evgenkh
5.0.2 - 20 декабря 2014 года. Не пора апгрейд делать? :?

  Кочевник написав:Знімав готівку з Всекартки.

В тарифах есть MC и VISA - можно вторую выбрать? С ней наверное лучше будет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:15

  Кочевник написав:Знімав готівку з Всекартки. Ощад - максимум 200, Агріколь - максимум 500. Тільки приват 1к мовчки віддав.
Грусть-тоска.


Так копать надо глубже, а не грустить. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:49

  Кочевник написав:Знімав готівку з Всекартки. Ощад - максимум 200, Агріколь - максимум 500. Тільки приват 1к мовчки віддав.
Грусть-тоска.

Так заказывайте бесплатно вторую карту к всекарте именную, будете на обе снимать :)
Ощад если покопаться и вручную ввести суму на МС летом давал 3х 1тыс. на визу 3х 2тыс. Примат дает 10х 1 тыс.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:54

  Vorlon написав:evgenkh
5.0.2 - 20 декабря 2014 года. Не пора апгрейд делать? :?

  Кочевник написав:Знімав готівку з Всекартки.

В тарифах есть MC и VISA - можно вторую выбрать? С ней наверное лучше будет?

Це й була Віза. Безпощад і Агріколь не дав вводити суму вручну.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:08

  Vorlon написав:5.0.2 - 20 декабря 2014 года. Не пора апгрейд делать? :?


Я предыдущий телефон перепрошивал самостоятельно, поэтому для меня это не будет проблемой. Найду прошивку посвежее и поставлю. Но сначала пусть разработчик уберет из описания требование Андроид 5.0 и выше. Когда всё работает идеально, в том числе и моно, и Приват24, как-то нелогично перепрошивать аппарат из-за криворуких программистов ПУМБа.
evgenkh
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