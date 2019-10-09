evgenkh написав:Последняя версия приложения 2.12.1517 не работает на Андроиде 5.0.2.
спасибо, что ответили. вопрос в работе у коллег
Уважаемый представитель!
Всю необходимую информацию я предоставил вам еще в июле в личном сообщении. Вы тогда написали мне спасибо и пообещали передать эту информацию коллегам-разработчикам. Скажите, что удалось сделать за прошедшие три месяца? Насколько вы продвинулись в решении проблемы? Или никто этой проблемой не занимался? Почему вы снова запрашиваете информацию, если она у вас уже давно есть? Более того, в плеймаркете разработчик отвечает пользователям, что вопрос все еще в работе. Знающие люди говорят, что так не бывает, чтобы за столько месяцев не удалось решить подобную проблему.
Vorlon написав:5.0.2 - 20 декабря 2014 года. Не пора апгрейд делать?
Я предыдущий телефон перепрошивал самостоятельно, поэтому для меня это не будет проблемой. Найду прошивку посвежее и поставлю. Но сначала пусть разработчик уберет из описания требование Андроид 5.0 и выше. Когда всё работает идеально, в том числе и моно, и Приват24, как-то нелогично перепрошивать аппарат из-за криворуких программистов ПУМБа.