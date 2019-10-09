|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:49
собираете тоже самостоятельно?
или только прошиваете
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2307
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 жов, 2019 16:21
mustbe написав:
Если разработчик пишет требование "Андроид 5.0 и выше" - оно должно работать на 5.0.2.
Не ?
если следовать логике, то да...
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему