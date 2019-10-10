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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:49
собираете тоже самостоятельно?
или только прошиваете
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v57
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Додано: Чет 10 жов, 2019 16:21
mustbe написав:
Если разработчик пишет требование "Андроид 5.0 и выше" - оно должно работать на 5.0.2.
Не ?
если следовать логике, то да...
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ТЕА
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:09
v57 написав:
собираете тоже самостоятельно?
или только прошиваете
Если это вопрос ко мне, то я отвечу. Свой самый первый Леново А750 я покупал с предустановленным Андроидом 2.3.6. Позже он уже шел с 4.0.1. Сначала договорился со знакомым мастером об обновлении, но потом почитал форумы и понял, что смогу всё сделать самостоятельно. Всё получилось с первого раза.
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evgenkh
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:17
evgenkh написав: Vorlon написав:
5.0.2 - 20 декабря 2014 года. Не пора апгрейд делать?
Я предыдущий телефон перепрошивал самостоятельно, поэтому для меня это не будет проблемой. Найду прошивку посвежее и поставлю. Но сначала пусть разработчик уберет из описания требование Андроид 5.0 и выше. Когда всё работает идеально, в том числе и моно, и Приват24, как-то нелогично перепрошивать аппарат из-за криворуких программистов ПУМБа.
Вам не перепрошити пропонують, а взяти на виплат новий телефон китайської фірми під санкціями у Алло зі знижками до чорної п'ятниці, бо людину, що вже так зробила дратує, коли інші так не роблять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:35
klug написав:
Вам не перепрошити пропонують, а взяти на виплат новий телефон китайської фірми під санкціями у Алло зі знижками до чорної п'ятниці, бо людину, що вже так зробила дратує, коли інші так не роблять.
Понял, спасибо. Нет, покупать новый телефон ради приложения ПУМБ-онлайн я не буду. И перепрошить старый тоже не получится. На 4pda есть тема, там всего две прошивки. 4.4.4 - первая, с которой он шел. А 5.0.2 - это вторая и последняя. Буду пользоваться веб-версией.
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evgenkh
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:10
На этой неделе сделал перевод с ВСЕ карта (ПУМБ онлайн) на карту приват.
В тарифах заявлено, что перевод с карты ПУМБ на карты другого банка без комиссии.
А по факту - сняли 3 грн.
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embargo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:49
переводилки разные бывают
да и карты привата тоже
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v57
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:20
embargo
С карты на карту бесплатно посредством сервиса, по крайней мере я так перевожу. А вот платежной со счета то за деньги.
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PUnder
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