embargo написав:А по факту - сняли 3 грн.
Списали больше или пришло меньше?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:34
Re: ПУМБ
Списали больше или пришло меньше?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:38
Вам правильно написали, что карты Привата бывают разные. На универсальную зачисление бесплатное, а на карту для выплат - с комиссией, т.к. пополнение своей карты для выплат считается нецелевым использованием. Эту комиссию берет не ПУМБ, а Приват.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:42
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